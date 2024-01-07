İsmailağa’ya dokunulmuyor

İsmailağa Cemaati, Bursa’da tarım arazisine kaçak olarak devasa bir külliye inşa ediyor. CHP’li Yılmaz, “Yeri geldiğinde vatandaşın gecekondusunu yıkan belediye, cemaatin kaçak yapısını görmezden geliyor” dedi.

İsmail ARI

Cemaat ve tarikatlara yeni medreseler açmaları için her türlü kolaylık sağlanıyor, kanunlara aykırı faaliyetleri iktidar tarafından görmezden geliniyor. Bunun son örneği de Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşandı.

İsmailağa Cemaati, Osmangazi ilçesi Çeltik Mahallesi’nde “Mahmud Efendi Külliyesi” adı altında devasa bir külliye inşa ediyor. Külliyede her biri 6 katlı olan dört bina yer alıyor. 11 bin metrekarelik tarım arazisi üresine kaçak olarak yapılan külliyede, Arapça medresesi, hafızlık medresesi ve sıbyan medresesinin yer alacağı belirtildi. İsmailağa’ya bağlı Soğanlı İkizler Fatih Hizmet Vakfı tarafından yapılan inşaata AKP’li Osmangazi Belediyesi tarafından göz yumuluyor.

BAŞKAN GEÇİŞTİRDİ

“Sade vatandaşın yeri geldiğinde barındığı gecekondusunu başına yıkan belediyenin, iş cemaatlere geldiğinde yaklaşık 35 İsmailağa’ya dokunulmuyor İsmailağa Cemaati, Bursa’da tarım arazisine kaçak olarak devasa bir külliye inşa ediyor. CHP’li Yılmaz, “Yeri geldiğinde vatandaşın gecekondusunu yıkan belediye, cemaatin kaçak yapısını görmezden geliyor” dedi bin metrekarelik kaçak yapıyı görmezden gelmesi kabul edilemez” diyen CHP’li Meclis Üyesi Sefa Yılmaz, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Osmangazi Belediye Meclis toplantısında da İsmailağa Cemaati’nin kaçak inşaatı gündeme geldi. Toplantıda AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Dündar inşaatın kaçak olduğunu kabul etti. Konuyu ‘zabıt tutuyoruz, kaçak inşaatlarla mücadele zor oluyor’ diye geçiştirmeye çalıştı. Ancak bunlar klasik kaçak binalardan değil. Dört bloktan oluşan altı katlı kaçak binalara normal de göz yumulmaz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu kaçak binalarda medrese adı altında faaliyet gösterilecek olması Cumhuriyetimizin kazanımları ile taban tabana zıttır. Dini eğitimin cemaatler aracılığı ile kaçak binalarda değil, devlet eliyle ve devlet denetiminde yapılması gerekir.

Kaçak Kuran kurslarında çıkan yangınlar, bu yangınlar neticesinde ölen çocuklar, denetimsiz kuran kurslarındaki çocuk istismarları haberlerini hepimiz biliyoruz.”

Kaçak inşaata işlem yapılması için de AKP’li Osmangazi Belediyesi’ne çağrı yapan Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: “Söz konusu kaçak binalarla ilgili yasal işlemler yapılması için Osmangazi Belediyesi’ni göreve davet ediyoruz. İnşaatın büyük bir kısmı bitene kadar hiçbir işlem yapmayan belediyenin, tarım arazisi üzerinde yapılan bu kaçak yapılar için gerekli yapı tespit ve tatil zaptı düzenlemesi, belediye encümenince imar para cezası, yıkım kararı alması ve sonrasında da bu kaçak yapıları yıkması yasal zorunluluktur.”