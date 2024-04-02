İsmi oy pusulasına küçük harfle yazıldı, seçime itiraz etti

Manisa'nın Yunusemre Belediyesi için bağımsız meclis üyesi adayı olan Tunay Solhan, oy pusulasında ismi küçük harfle yazıldığı için oy kaybettiği iddiasıyla ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu. 2 bin 672 oy alan Solhan, daha fazla oy beklediğini belirtti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 190 bin 47 seçmen için 1'i seyyar sandık olmak üzere 599 sandık kuruldu.

Seçim, resmi olmayan sonuçlara göre, 68 bin 746 oy alarak rakiplerine üstünlük sağlayan CHP'nin adayı Semih Balaban'ın zaferi ile sonuçlandı. Yunusemre ilçe belediyesi için bağımsız meclis üyesi adayı olan Tunay Solhan da 2 bin 672 oy aldı.

Solhan, oy pusulasında ismi küçük harfle yazıldığı için oy kaybettiği iddiasıyla ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.

"SONUCU BEKLİYORUZ"

Manisa Adliyesi önünde açıklama yapan evli ve 1 çocuk babası Tunay Solhan, "Pusulada tüm partiler hem 3 defa büyük yazıldı hem de logoları vardı. Fakat benim adım hem son sırada hem de küçük harflerle yazıldı. Parti bitiminde de kalın siyah çizgi var, sanki seçime katılan adaylardan biri değilmişiz gibi duruyor. Bununla ilgili itiraz ettik, işleme alındı, sonucu bekliyoruz. Toplam 2 bin 672 oy aldım, normalde daha yüksek bir oy bekliyordum. Arayanlar da bu konu nedeniyle oy kaybettiğimi söyledi. Meclise gireceğime inanıyordum" diye konuştu.