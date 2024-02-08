İsmi Real Madrid ile anılıyor: Kylian Mbappe'den astronomik talep

Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe’nin uzun süredir peşinde olan Real Madrid’den istediği rakam belli oldu. Fransız golcü, eflatun-beyazlılardan 50 milyon euro maaş ve 120 milyon euro imza parası istiyor.

Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe’yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. İspanyol AS gazetesinin haberine göre, Fransız yıldızın eflatun-beyazlılardan istediği ücret belli oldu. Kylian Mbappe, Real Madrid’den 50 milyon euro maaş ve 120 milyon euro imza parası istiyor.

PSG İLE OLAN SÖZLEŞMESİ

2022’de PSG ile sözleşme imzalayan Mbappe, 130 milyon euro imza parası almıştı. Mbappe’nin PSG'deki 72 milyon euroluk brüt maaşı ise her yıl artıyor. Fransız golcü, sözleşmesindeki tek taraflı yenileme maddesini devreye sokması halinde ise 2025 yılında 90 milyon euro brüt maaş alacak.

BELLİNGHAM'IN NE KADARA GELMİŞTİ?

Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ın 103 milyon euro ve 30.9 milyon euro bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu açıklamıştı.