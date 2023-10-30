İsmi tartışma yaratmıştı: Kılıçdaroğlu’na çalışmaya devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 31 Mayıs’ta danışman olarak atadığı Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş’un, 4 Haziran’da diğer danışmanlarla birlikte görevden alındığının açıklanmasına karşın Kılıçdaroğlu'na özel olarak çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı. Ulukuş, “Resmi görevim yok. Gelişme oldukça Genel Başkanımızı bilgilendiriyorum” dedi.

CHP’de 31 Mayıs’ta ataması yapılan, 4 Haziran sonrasında da görevi sona erdiği açıklanan Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için çalışmaya devam ediyor.

Ulukuş’un 4 Temmuz’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığına atandığını açıklaması CHP’de tartışmalara neden olmuştu.

Tepkiler üzerine CHP’den yapılan açıklamada, Ulukuş’un, 4 Haziran tarihinden önce atanan tüm danışmanlarla birlikte görevine 14 Haziran tarihi itibariyle son verildiği belirtilmişti. Bunun üzerine Ulukuş da CHP’den yapılan açıklamaya tepki göstererek, “Sayın Genel Başkan’a danışmanları görevden alması sonrası en az 4 kere ‘Ben hâlâ danışman mıyım?’ diye sordum. Her seferinde ‘burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et’ cevabını aldım” açıklamasında bulunmuştu.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Ulukuş’un resmen görevden alınmasına karşın Kılıçdaroğlu ile diyaloğunun devam ettiği ve zaman zaman Kılıçdaroğlu’na danışmanlık yapmaya devam ettiği öğrenildi. Genel Merkez’e sık sık gidip Kılıçdaroğlu ile görüşen Ulukuş’un zaman zaman dosya hazırlayarak sunduğu da belirtiliyor. İddialar ile ilgili konuşan Ulukuş, resmi bir danışmanlık görevinin bulunmadığını ancak Kılıçdaroğlu ile görüşerek bilgilendirmeye devam ettiğini söyledi.

"CEZAEVİ ZİYARETİNİ ORGANİZE ETTİM"

Aykırı’nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile Muhbir’in yöneticisi Süha Çardaklı’nın sığınmacılarla ilgili haberleri nedeniyle tutuklanmasının ardından süreçle ilgili Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdiğini belirten Ulukuş, “Görüşmemizin ardından cezaevi ziyaretini organize ettim. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de, Çolak ve Çardaklı’yı ziyaret etti” dedi. Çolak ve Çardaklı ile ilgili süreci takip ettiklerini kaydeden Ulukuş, “Bir gelişme oldukça Genel Başkanımızı bilgilendiriyorum” dedi.

RESEPSİYONA KATILDI

Ulukuş, Kılıçdaroğlu ile görüşerek geçtiğimiz günlerde tezkereyi protesto amacıyla “Yabancı Asker Postalı İstemiyoruz” etkinliği düzenlediklerini de anlattı. Ulukuş, etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da “Bugün Ankara’da “Tam Bağımsız Türkiye” dedik. Emperyalizmin hiçbir şekline, hiçbir zaman boyun eğmeyeceğimizi ifade ettik. Emperyalizm hangi rengiyle, hangi bayrağıyla gelirse gelsin. Emperyalizme karşı 6 okumuz ve onu tutan Türk gençliği daima var olacaktır” ifadesini kullandı. Ulukuş, CHP’nin Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla düzenlediği resepsiyona da katıldı.