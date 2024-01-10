İspanya Başbakanı Sanchez'den Batı'ya "Artık Filistin devletini tanıyın" çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Batı ülkelerine çağrıda bulunarak Filistin devletinin artık tanınması gerektiğini söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de düzenlenen 8. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu.

İspanya hükümetinin, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısı ve ardından İsrail'in Gazze'yi işgalinden sonra "tutarlı bir tutum sergilediğini" söyleyen Sanchez, "Hamas'ın saldırılarını kınadıklarını, rehinelerin derhal ve şartsız serbest bırakılmasını istediklerini, İsrail'in kendini savunma hakkını da tanıdıklarını fakat bu ülkeden uluslararası hukuk kurallarına ve insan haklarına saygı gösterip, Gazze'deki felaket haldeki insani duruma son vermelerini istediklerini" kaydetti.

"Şu anda izlenecek yol, derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlamak ve çatışmalar sona erdiğinde uluslararası bir barış konferansı düzenlemektir." diyen Sanchez "iki devlet formülüne dayanan ciddi ve inandırıcı bir çözümün uluslararası toplumun desteğiyle gerçekleşmesi gerektiğini" ifade etti.

Filistin devletinin 130'dan fazla ülke tarafından tanınmasına rağmen halen bazı Batı ülkelerinin resmi olarak bu ülkeyi tanımadığını hatırlatan Sanchez, "Filistin devletinin Batı ülkelerince artık tanınmasını sağlayacak ciddi bir tartışmanın başlatılması gerektiğini" vurguladı.