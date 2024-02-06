İspanya'da asgari ücrete yüzde 5 zam

İspanya'da asgari ücret, yüzde 5'lik zamla 1080 Euro'dan 1134 Euro'ya çıkarıldı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 2023'te 1080 Euro olan asgari ücretin yüzde 5'lik zamla 1134 Euro'ya çıkarılmasını kararlaştırdı.

Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararla, İspanya'da yılda iki ikramiyeyle toplamda 14 ödeme ile yapılan asgari ücretin yüzde 5 zam ile 1134 Euro'ya çıkarılmasını ve bu maaşı alanların gelir vergisinden muaf tutulmaya devam edilmesini onayladı.

Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria, basın toplantısında, iktidara geldikleri 2017'den bu yana asgari ücrete toplamda yapılan zammın yüzde 54'ü bulduğunu söyledi.

"Kadınlar başta olmak üzere asgari ücret alan 2,5 milyon çalışanımızın yaşam kalitesini açık bir şekilde artırdık" diyen Alegria, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak zamla yıllık brüt asgari ücretin 15 bin 876 Euro olacağını kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında son 5 yılda asgari ücrete en fazla zammı yapan ülke olan İspanya, buna rağmen Almanya (2054 Euro), Belçika (1994 Euro), Fransa (1766 Euro) gibi ülkelerin gerisinde bulunuyor.