İspanya'da yüz binler Filistin için meydanlarda: Soykırım durdurulsun

İspanya'da meydanlara dökülen yüz binler, "Filistin'deki soykırımın" durdurulmasını istedi. Podemos Partisi'nin lideri İone Belarra, "Talebimiz, bu soykırımın durdurulması için somut önlemler alınması. Çok endişeliyiz" diye konuştu.

İspanya'da 100'den fazla sivil toplum kuruluşunun desteğiyle kurulan "Filistin'in İşgaline Karşı Dayanışma Ağı"nın (RESCOP) çağrısıyla 90'dan fazla il ve ilçede düzenlenen gösteriye yüz binlerce kişi katıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana en büyük gösterilerden birine şahit olan Madrid sokaklarında 50 binden fazla kişi, uluslararası topluma "Filistin'deki soykırımın" durdurulması çağrısında bulundu.

Kent merkezinde toplanan kalabalık, Filistin bayrakları ile "İsrail'e boykot", "Katil Netahyahu", "Özgür Filistin", Adalet", "İsrail vuruyor, ABD ve AB sponsorluk yapıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

"İSRAİL İLE İLİŞKİLER KESİLSİN"

Sol görüşlü bazı milletvekillerinin de destek verdiği gösteride Gazze'deki saldırılarla hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Okunan manifestoda İspanya hükümetinden "İsrail ile tüm siyasi, ekonomik, kültürel, sportif ilişkileri kesmesi, soykırımı durdurmak için acil ve şartsız ateşkes ilan edilmesi için somut önlemler alması" istendi.

PODEMOS LİDERİ İONE BELARRA: ÇOK ENDİŞELİYİZ

İspanya'da mevcut sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren Podemos Partisinin lideri İone Belarra, yaptığı açıklamada, şu anda hiç olmadığı kadar endişe duyduklarını söyledi.

Belarra, "Çünkü hükümet, soykırım yapan İsrail devletini korumak için Yemen'e karşı İspanya'yı savaşa sokmaya çok yakın. Talebimiz, bu soykırımın durdurulması için somut önlemler alınması. Çok endişeliyiz. İspanya, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanına yaptığı soykırım davası başvurusuna gerek hukuki olarak gerekse halkının önünde destek vermelidir" ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılan İspanya vatandaşı Pepe Roldan da kendilerini ahlaki açıdan çok etkileyen bir soykırıma şahit olduklarını belirterek, "Günbegün devam eden bu dehşete karşı hükümetlerin, ABD'nin, diğer devletlerin hiçbir şey yapmamaları inanılmaz bir şey" şeklinde konuştu.

Aida Rodrigez de insan olanın bu soykırıma, katliama göz yumamayacağını dile getirerek, "Bu yüzden buradayız. Aslında bu barbarlık tarihte çok daha büyük geçmişe dayanıyor. Hastanelere, sivillere saldırmak bir barbarlıktır ve 'İnsanım' diyen buna sessiz kalamaz" görüşünü paylaştı.