İspanya futbolunda ırkçılık 3. lige de sıçradı
Spor Servisi
İspanya futbolunda son dönemlerde art arda rastlanan ırkçılık olayları bu kez 3. lig maçında yaşandı. Üçüncü lig 1. grupta 30 Mart'ta oynanan Sestao-Rayo Majadahonda maçı, tribünlerin konuk takım Senegalli kalecisi Cheikh Sarr'ı hedef alan ırkçı söylemleri sonrası 87. dakikada hakem kararıyla durduruldu.
Kaleci Sarr'ın gelen ırkçı hakaretlere karşı tribünlere cevap vermesinin ardından kırmızı kart görmesine tepki gösteren ve sahayı terk eden Rayo Majadahonda takımı sahaya geri dönmedi.