İspanya hükümeti, diktatör Pinochet'ye verilen liyakat nişanını geri aldı

İspanya'da hükümet, Şili'de 1973'te darbe ile iktidara gelen ve binlerce insanın ölümüne neden olan diktatör Augusto Pinochet verilen "Büyük Askeri Liyakat Nişanı"nı geri aldı. Kararı duyuran İspanya Başbakanı Sanchez, "50 yıl önce Şili demokrasisi dünyayı sarsan vahşi bir saldırının kurbanı olmuştu" dedi.

Dünya 12.09.2023 11:48 Giriş: 12.09.2023 11:48

Güncelleme: 12.09.2023 11:52 Kaynak: AA

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