İspanya Kralı VI. Felipe, Pedro Sanchez'i hükümeti kurmakla görevlendirdi

İspanya’da geçtiğimiz temmuz ayında yapılan genel seçimlerin ardından muhalefet lideri Alberto Nunez-Feijoo'nun hükümeti kuramaması nedeniyle İspanya Kralı VI. Felipe, eski Başbakan Pedro Sanchez'i hükümeti kurmakla görevlendirdi.

İspanya’da 23 Temmuz’da yapılan genel seçimlerin ardından hâlâ hükümet kurulamadı. Oyların yüzde 32,9’unu alan merkez sağcı Halk Partisi (Partido Popular) lideri Alberto Nunez Feijoo’nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından İspanya Kralı VI. Felipe, eski Başbakan Pedro Sanchez'i hükümeti kurmakla görevlendirdi.

İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol yaptığı açıklamada, siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından Kral VI. Felipe’nin Sanchez'i başbakan adayı olarak gösterme kararını kendisine bildirdiğini aktardı.

Sanchez yaptığı açıklamada, Kral VI. Felipe’nin teklifini kabul ettiğini belirterek, yarın farklı parlamento gruplarıyla görüşmelere başlayacağını aktardı. Sanchez, "Aşırı sağcı Vox dışında parlamentodaki tüm farklı partilerle elbette görüşeceğim" ifadelerini kullanarak, "Mümkün olan en kısa sürede Sosyalist Parti ve Sumar'dan oluşan ilerici bir koalisyon hükümeti kurmak için çalışacağım" dedi.

SANCHEZ'İN KATALON PARTİLERİNİN DESTEĞİNE İHTİYACI VAR

İspanya’da 2018'den bu yana iktidarda olan Sanchez, Sumar'ın yanı sıra Bask ve Katalan bölgesel partilerinin desteğiyle yeniden iktidara geleceğinden emin görünürken, 2017'deki başarısız Katalan ayrılıkçı girişimi nedeniyle yasal işlemle karşı karşıya kalanlar için af talep eden 7 Katalonya İçin Birlikte (JxCat) milletvekilinin oyununa ihtiyacı olacak.

İSPANYA OCAK'TA SANDIK BAŞINA GİDEBİLİR

Sanchez'in yeni hükümeti kurmak için 27 Kasım'dan önce parlamentoda yapılması gereken oylamada 350 milletvekilinin en az 176’sının desteğini alması gerekiyor. Sanchez'in başarısız olması durumunda İspanya, Ocak 2024’de yeniden sandık başına gidecek.