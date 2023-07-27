İspanya, türban takmayı reddeden İranlı satranç oyuncusuna vatandaşlık verdi

Kazakistan'da düzenlenen satranç şampiyonalarında yarıştığı sırada, İran'da ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'ye destek olmak adına türban takmayı reddeden İranlı satranç oyuncusu Sara Khadem'e İspanya tarafından vatandaşlık verildi.

İspanya, katıldığı satranç şampiyonalarında türban takmayı reddeden satranç oyunsucuna vatandaşlık verdi.

T24'ün aktardığı habere göre, İspanya Adalet Bakanı Pilar Llop, çarşamba günü ülkenin resmi basınında yer alan ve İranlı oyuncuya tam adıyla hitap edilen açıklamasında, “Bayan Sara Khadem ile ilgili istisnai koşullara karşılık olarak, kendisine İspanyol vatandaşlığı takdim ettiğini” söyledi.

Aralık 2022’de Kazakistan’da düzenlenen Dünya Hızlı Satranç ve Yıldırım Satranç şampiyonalarında yarışan Khadem, yarışmalara ülkesinin zorunlu tuttuğu türbanı takmayarak katıldı. Khadem’e İran’a dönmesi halinde tutuklanacağı söylenmişti.

Şubat ayında Fransız AFP ajansına verdiği röportajda Khadem, yarışmaya türban takmadan katılmasının, geçtiğimiz sene Eylül ayında Mahsa Amini’nin tutukluyken ölümünün ardından İran’da patlak veren protestolara destek vermek için olduğunu açıkladı.

Tam adı Sarasadat Khademalsharieh olan 1997 doğumlu oyuncunun, Uluslararası Usta (IM) ve Kadın Büyük Usta (WGM) ünvanlarına sahip olduğu öğrenildi. Film yönetmeni eşi Ardeshir Ahmadi ve 10 aylık oğulları ile İspanya’ya gitmeye karar veren Khadem, ocak ayında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelmiş ve onunla satranç oynamıştı. Satranç oyuncusu, İspanya’ya yerleşme sebebinde oğlunun geleceğini düşünmenin etkisi olduğunu ifade etti.

İspanya'da geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde sağcı PP (Halk Partisi) tek başına iktidarı alacak sandalyeye ulaşamadı. Başbakan Sanchez'in partisi PSOE (İspanya Sosyalist İşçi Partisi) ise seçimleri ikinci olarak tamamladı.