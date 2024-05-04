İspanya 'Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nü kaldırdı

İspanya hükümeti, 2013 yılından bu yana verilen 'Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nü kaldırma kararı aldı. Ödülü kazanana 30 bin euro para ödülü veriliyordu.

İspanya'daki sol koalisyon hükümeti, 2013 yılından bu yana verilen 'Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nü ülkede hayvanlara yönelik hassasiyetin arttığı gerekçesiyle kaldırdı. Kültür Bakanlığı, 30 bin euro para ödüllü 'Ulusal Boğa Güreşleri Ödülü'nün artık verilmeyeceğini duyurdu.

Bakanlık, İspanya'da hayvanların refahına yönelik kaygıların arttığını, kültürel ve sosyal açıdan yeni bir gerçekliğin bulunduğunu belirtti.

AA'nın aktardığına göre, koalisyonun küçük ortağı Sumar ittifakının da sözcüsü olan Kültür Bakanı Ernest Urtasun, geçmiş yıllardaki açıklamalarında İspanyolların çoğunluğunun 'hayvan istismarını' paylaşmadığını ifade etmiş ve matadorlara Altın Liyakat Madalyası'nı 2023 yılında vermemişti.

İspanya'da boğa güreşleri, son yıllarda sürekli siyasi tartışma konusu oluyor. Kültür Bakanlığı'nın bu ödülü kaldırmasının ardından tartışmalar yeniden başladı. Sağ partilerin yönetimindeki Madrid ve Castilla La Mancha özerk yönetimlerinin hükümetleri, boğa güreşleri ödülünü kendi bünyelerinde vereceklerini açıkladı.

3 BÖLGEDE YASAKLI

İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında sadece Katalonya, Kanarya Adaları ve Balear Adaları'nda boğa güreşleri yasaklanmış durumda. Madrid, Murcia, Castilla La Mancha gibi bazı bölgelerde boğa güreşleri, 'kültürel değer' olarak tanınıyor. Siyasi açıdan sağ görüşlü partilerce destek gören boğa güreşleri, 2013'te Senato'da alınan kararla İspanya'nın 'kültürel mirası' ilan edilmişti. İspanya'da yılda 800'ün üzerinde boğa güreşi düzenleniyor. Bu güreşler için kamu sübvansiyonlarının yılda 500 milyon euroyu bulduğu belirtiliyor.

Boğa güreşlerini destekleyen STK'lerin verilerine göre, yılda yaklaşık 5 milyon kişinin izlediği bu organizasyonların ülke ekonomisine katkısı gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 1,5'ine denk geliyor. Boğa yetiştiriciliğinden 60 bin ailenin geçimini sağladığı ifade ediliyor. Hayvanları korumaya yönelik siyaset yapan PACMA ise yılda 11 bine yakın boğanın öldürüldüğü güreşlerin yasaklanması için kampanya yürütüyor.