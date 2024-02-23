İspanya’da 14 katlı binada yangın: 4 ölü, 19 kayıp

İspanya'nın doğusunda bulunan Valencia kent merkezinde dün akşam 14 katlı apartmanda çıkan yangın nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. 14 kişinin yaralandığı ve kayıp 19 kişinin arandığı belirtilirken Valencia Belediyesi, yangında hayatını kaybedenlerin anısına kentte 3 günlük yas ilan etti.

İspanya’nın Valencia kentinde 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralanırken kayıpların da olduğu belirtildi.

Valencia'nın Campanar Mahallesi'nde dün akşam 2 bloklu, 14 katlı ve toplamda 138 dairenin bulunduğu apartmanda yerel saatle 17.30 (TSİ 19.30) civarında bir dairede çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.

Yetkililer, apartmandaki yangının kontrol altına alındığını ancak halen iç dairelere girilemediğini bildirdi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Valencia Acil Yardım Birimi Yardımcı Direktörü Jorge Suarez, basına verdiği bilgide, 4 kişinin cesedinin bulunduğunu, halen 19 kişinin kayıp olduğunu ve 6'sı itfaiyeci olmak üzere 14 kişinin yaralandığını ifade etti.

Valencia Belediyesi, yangında hayatını kaybedenlerin anısına kentte 3 günlük yas ilan etti.

Yetkililer, çıkış nedeni henüz bilinmeyen, boş bir dairede başlayan yangının, binada kullanılan poliüretan kaplama malzemelerden dolayı kısa sürede 138 dairenin tamamına yayıldığını kaydetti.

Yangın söndürme çalışmalarına, çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Askeri Acil Yardım Birliği (UME) destek verdi.

Başbakan Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, "Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım. Yangından etkilenen herkese dayanışma dileklerimi ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.