İspanyol milli futbolcu Hermoso'dan, Federasyon Başkanı Rubiales hakkında suç duyurusu

İspanya'da Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in Kadın Milli Futbol Takımı'nın şampiyonluk kutlamalarında dudağından öperek taciz ettiği futbolcu Jennifer Hermoso, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın futbolcularından Jennifer Hermoso, 20 Ağustos'taki FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında madalya töreninde kendisini dudağından öperek taciz eden ve geçici olarak görevden alınan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'i savcılığa şikayet etti.

29 Ağustos’ta İspanyol savcılar, Rubiales hakkında cinsel saldırıda bulunmuş olabileceği şüphesiyle ön soruşturma başlatmıştı.

Başkent Madrid'deki Ulusal Mahkeme Savcısı Marta Durantez'e gittiği ortaya çıkan İspanyol futbolcunun, söz konusu olay sırasında rızasının olmadığını belirterek, Rubiales hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Mahkeme kaynakları, savcılığın Hermoso'ya, istediği takdirde "cinsel taciz" suçlaması da yapabileceğini belirttiği, İspanyol futbolcunun ilerleyen günlerde bu suçlama için de başvuru yapabileceği ileri sürüldü.