İSPARK ücretleri: Güncel İSPARK saatlik ücret tarifesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki olarak İstanbul'da hizmet veren İSPARK ücretleri yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. 2005'ten bu yana hizmet veren İSPARK'ın İSPARK güncel ücretlerini ve İSPARK saatlik ücret tarifesini haberimizde bulabileceksiniz. Peki, İSPARK saatlik ücret tarifesi ne kadar? İşte İSPARK güncel ücretleri...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak, 2005 yılında kurulan İSPARK'ın güncel ücretleri araç sahibi yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Sürücülere kaliteli, güvenli, modern otopark hizmeti sunmak amacıyla kurulan İSPARK saatlik ücret tarifesi gelen son zamların ardından yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İSPARK saatlik ücret tarifesi ne kadar? İşte İSPARK güncel ücretleri...

İSPARK ücretleri

2023 Ekim ayında yüzde 55 ile 57 arasında zamlanan İSPARK ücretlerini ilçe ilçe, bölge bölge aşağıda bulabileceksiniz.

Fatih, Üsküdar, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz, Bakırköy, Güngören, Bahçelievler, Eyüpsultan, Kartal, Maltepe, Kağıthane, Bayrampaşa, Tuzla, Pendik, Zeytinburnu, Ümraniye ve Sarıyer için güncel İSPARK ücretleri:

Süre Ücret 1 Saat 52 Lira 2 Saat 66 Lira 4 Saat 73 Lira 8 Saat 101 Lira 12 Saat 134 Lira 24 Saat 202 Lira

Arnavutköy, Avcılar, Adalar, Bağcılar, Beylikdüzü, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Büyükçekmece, Sultangazi, Sultanbeyli, Şile ve Gaziosmanpaşa için güncel İSPARK ücretleri:

Süre Ücret 1 Saat 36 Lira 2 Saat 52 Lira 4 Saat 58 Lira 8 Saat 73 Lira 12 Saat 95 Lira 24 Saat 146 Lira

İSPARK yolüstü otoparkları fiyat listesi

İstanbul'un üç bölgesinde hizmet veren İSPARK yolüstü otoparkları fiyat listesi şekilde:

Süre 1. ve 2. Bölge Ücreti 3. Bölge Ücreti 1 Saat 52 Lira 36 Lira 2 Saat 66 Lira 52 Lira 24 Saat 146 Lira 124 Lira

İSPARK'ta 24 saatten sonraki her saat başı ücreti ise 14 liradan 22 liraya çıkarıldı.

İSPARK saatlik ücret tarifesi

Fatih, Üsküdar, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz, Bakırköy, Güngören, Bahçelievler, Eyüpsultan, Kartal, Maltepe, Kağıthane, Bayrampaşa, Tuzla, Pendik, Zeytinburnu, Ümraniye ve Sarıyer için İSPARK saatlik ücret tarifesi 52 lira olarak belirlendi. Bu ilçelerde yurttaşlar İSPARK'a 1 saat için 52 lira, 2 saat için 66 lira, 4 saat için 73 lira, 8 saat için 101 lira, 12 saat için 134 lira, 24 saat içinse 202 lira ücret ödeyecek.

Arnavutköy, Avcılar, Adalar, Bağcılar, Beylikdüzü, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Büyükçekmece, Sultangazi, Sultanbeyli, Şile ve Gaziosmanpaşa için İSPARK saatlik ücret tarifesi 36 lira olarak belirlendi. Bu ilçelerde yurttaşlar İSPARK'a 1 saat için 36 lira, 2 saat için 52 lira, 4 saat için 58 lira, 8 saat için 73 lira, 12 saat için 95 lira, 24 saat içinse 146 lira ücret ödeyecek.