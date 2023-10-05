Isparta'da gazdan etkilenen 4'ü çocuk 6 işçi hastaneye kaldırıldı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, kaldıkları çadırda ateş yaktıkları tenekeden sızan gazdan etkilenen 4'ü çocuk olmak üzere Suriyeli 6 mevsimlik tarım işçisi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Isparta'da çadırda ateş yaktıkları tenekeden sızan gazdan etkilenen aralarında çocukların da olduğu 6 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 06.00 sıralarında, Gelendost ilçesi Hacılar köyünde meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak çalışan Suriye uyruklu M.I. (42), F.C.M. (38), O.I. (17), S.I. (15), S.I. (13) ve C.I. (7), kaldıkları çadırda tenekede yaktıkları ateşten sızan gazdan zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen Suriye uyruklu işçiler M.I, F.C.M, O.I, S.I, S.I. ve C.I. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine ile Isparta Araştırma ve Uygulaması Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.