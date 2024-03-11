Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi, dere yatağında ölü bulundu

Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Emirhan Göksu, dere yatağında motosikletiyle kaza yapmış halde ölü bulundu.

Güncel
  • 11.03.2024 09:46
  • Giriş: 11.03.2024 09:46
  • Güncelleme: 11.03.2024 09:49
Kaynak: AA
Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi, dere yatağında ölü bulundu
Fotoğraf: AA

Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Emirhan Göksu'nun, dere yatağında cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgilere göre, kuryelik yapan üniversite öğrencisi Emirhan Göksu'dan bir gündür haber alamayan Kahramanmaraş'ta görev yapan polis babası, durumu Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Çalışma yapan ekipler, Göksu'yu Akkent Mahallesi Dereboyu mevkisinde motosikletiyle kaza yapmış halde ölü buldu.

Göksu'nun Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksek Okulunda öğrenci olduğu öğrenildi. 

BirGün'e Abone Ol