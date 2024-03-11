Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi, dere yatağında ölü bulundu
Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Emirhan Göksu, dere yatağında motosikletiyle kaza yapmış halde ölü bulundu.
Kaynak: AA
Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Emirhan Göksu'nun, dere yatağında cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgilere göre, kuryelik yapan üniversite öğrencisi Emirhan Göksu'dan bir gündür haber alamayan Kahramanmaraş'ta görev yapan polis babası, durumu Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.
Çalışma yapan ekipler, Göksu'yu Akkent Mahallesi Dereboyu mevkisinde motosikletiyle kaza yapmış halde ölü buldu.
Göksu'nun Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksek Okulunda öğrenci olduğu öğrenildi.