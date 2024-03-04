Isparta’da bir kadın evinin tuvaletinde ölü bulundu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 59 yaşındaki Gülşen Tokmak isimli kadın, evinin tuvaletinde akrabaları tarafından ölü bulundu. Tokmak'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir kadın evinin tuvaletinde ölü bulundu.



Olay, Yalvaç ilçesi Körküler Köyü’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Gülşen Tokmak’a (59) ulaşamayan yakınları eve geldi. İçeri giren akrabalar kadını tuvalette hareketsiz şekilde gördü.

112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Tokmak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tokman’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.