Isparta’da Fransız asıllı IŞİD üyesi yakalandı
Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Fransız asıllı A.Y.L. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Isparta’da Fransız asıllı IŞİD üyesi şüpheli yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından IŞİD üyelerinin tespit ve deşifresine yönelik soruşturmalar süüryor.
Soruşturmalar kapsamında, IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Fransız A.Y.L. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.