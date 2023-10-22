İsraf organizasyonu için binlerce lira harcadılar

HABER MERKEZİ

İstanbul’daki AKP’li Beyoğlu Belediyesi “Gıda İsrafını Önlemek İçin Gençler Eyleme Geçiyor" adlı proje için ihale düzenledi. Davet usulü ile yapılan 874 bin liralık ihale, Payitaht Abdülhamid dizisinin konsept danışmanı Selman Kayabaşı’nın şirketi Yakın Plan Prodüksiyon isimli firmaya verildi. Böylece AKP’li Beyoğlu Belediyesi israfı önlemek adı altında binlerce lira para harcadı.

Beyoğlu Belediyesi’nin 2024 bütçesi de Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Bütçe görüşmelerinde söz alan CHP’li Meclis Üyesi Ahmet Yıldırım, Beyoğlu Belediyesi’nin halka ait olan mülkleri satarak ve cezaları artırarak gelir elde etmeye çalıştığını kaydetti.

Ahmet Yıldırım

Beyoğlu Belediyesi’nin, TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin konsept danışmanı Selman Kayabaşı’nın şirketi Yakın Plan Prodüksiyon isimli firmaya 2 yılda 38 milyon liralık ihale verdiğini açıklayan Yıldırım, son olarak “Gıda İsrafını Önlemek İçin Gençler Eyleme Geçiyor" adlı proje için düzenlenen 874 bin liralık ihalenin de aynı şirkete verildiğini kaydetti.

Ahmet Yıldırım, “Şaka değil. Belediyemiz israf önlemek için 874 bin liralık organizasyon yapıyor. Mükemmel bir tasarruf stratejisi” diyerek Beyoğlu Belediye Başkanı AKP’li Haydar Ali Yıldız’a tepki gösterdi. Beyoğlu Belediye Meclisi’ndeki görüşmelerin ardından yapılan oylamada Beyoğlu Belediyesi’nin 2024 bütçesi, AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.