İsrafın ve şatafatın merkezi Diyanet, gazetemiz BirGün’e dava açacakmış

Diyanet, aday din görevlilerinin bol etli, kebaplı ve biftekli yemek menüsünü haberleştiren gazetemiz BirGün’e dava açacağını duyurdu. Yapılan açıklamada Diyanet’in hazırladığı ihale dosyasına dayanılarak hazırlanan haberin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

Haber Merkezi

Lüks makam araçları, dev bütçesi ve harcamalarıyla gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, BirGün’ün 4 Mayıs’ta “Bir kuş sütü eksik” başlığıyla manşetten yayımlanan haberiyle ilgili açıklama yaptı.

Diyanet, düzenlediği yemek ihalesi ile Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi’ndeki aday din görevlileri için "özel yemek" listesi hazırladı. İhale dosyasında, aday din görevlilerine haftanın dört günü kebap, iskender, biftek gibi etin hakim olduğu yemekler ana yemekler verilmesi hatta sebze yemeklerinin de mutlaka etli olması istendi. Hatta, ihale dosyasında “Dana eti; 1,5-2 yaş arasındaki danalardan elde edilmiş olacak” ifadeleri bile yer aldı.

BirGün’ün bu yemek ihalesini haberleştirmesinin ardından Diyanet, kendi hazırladığı ihale dosyasına dayanılarak hazırlanan haberin gerçeği yansıtmadığını iddia ederek “Gazete hakkında hukuki yollara başvurulmuştur” diye açıklama yaptı.

Diyanet’in açıklamasında, “Elazığ Harput Akademi Merkezinde yapılan ihaleye verilen 7 tekliften 4’ü geçerli sayılmıştır. Böylece 210 günlük 190 aday din görevlisi için günde 3 öğün olarak yapılan ihale kişi başına belirlenen azami 375 TL altında kalıp 325 TL (KDV hariç) olarak belirlenmiştir. Gazetenin çarpıtma haberiyle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından hukuki yollara başvurulacaktır” denildi.