İsrail, 155 gündür Gazze'ye saldırıyor: Son 24 saatte 82 kişi öldürüldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de son 24 saatte 82 kişi öldürüldü, 122 kişi yaralandı. Saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 960'a yükseldi.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 82 artarak 30 bin 960'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 155 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 82 Filistinliyi öldürdüğü, can kaybının 30 bin 960'a yükseldiği aktarılan açıklamada, son saldırılarda 122 Filistinlinin yaralanmasıyla yaralı sayısının ise 72 bin 524'e çıktığı kaydedildi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 72'sini çocuk ve kadınların oluşturduğu belirtilen açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "10 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

AMBULANSA ATEŞ AÇILDI

Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenleyerek altyapıyı tahrip etti ve Filistin Kızılayına ait bir ambulansa ateş açtı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na gece saatlerinde baskın düzenledi.

KANALİZASYON ŞEBEKELERİ TAHRİP EDİLDİ

Baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail güçleri arasında olayların çıktığını ifade eden tanıklar, İsrail'e ait buldozerlerin su, elektrik, sabit hat ve kanalizasyon şebekeleri gibi altyapıyı tahrip ettiğini söyledi.

Tanıklar, İsrail güçlerinin geçtiği Tulkerim'deki bir ana caddenin 1500 metrelik mesafesinin tahrip edildiğini, yol kenarındaki bazı dükkanların da zarar gördüğünü aktardı.

TULKERİM KENTİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun, büyük bir askeri güç ve 4 buldozer eşliğinde Tulkerim kentinin batısına baskın düzenledi.

İsrail güçleri, rastgele ateş açarken, basın mensuplarının görevlerini yapması engellendi.

Haberde ayrıca İsrail'in bölgedeki bir tarım alanının buldozerlerle yerle bir edildiği, Nur Şems Kampı'ndaki su ve elektrik hattının tahrip edildiği ve bölgede elektriklerin kesildiği ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail ordusunun kamptaki bir ambulansa ateş açtığı, aracın bir kısmında hasar meydana geldiği kaydedildi.