İsrail 192 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 33 bin 797'ye çıktı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 68 kişi öldü, 94 kişi yaralandı. Böylece 192 gündür saldırıların devam ettiği Gazze'de can kaybı 33 bin 797'ye yükseldi.

Dünya 15.04.2024 13:02 Giriş: 15.04.2024 13:02

Güncelleme: 15.04.2024 13:05 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA