İsrail 198 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 34 bin 97'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyunca havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 19 kişi yaşamını yitirdi. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 97'ye çıktı.

Dünya 21.04.2024 13:41 Giriş: 21.04.2024 13:41

Güncelleme: 21.04.2024 13:46 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA