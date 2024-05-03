İsrail 210 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 34 bin 622'ye çıktı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 439 Filistinli hayatını kaybetti, 720 kişi yaralandı. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 622'ye, yaralı sayısı da 77 bin 867'ye yükseldi.

Dünya 03.05.2024 14:52 Giriş: 03.05.2024 14:52

Güncelleme: 03.05.2024 14:53 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA