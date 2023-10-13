İsrail 24 saat süre vermişti: Gazze'de bir milyon insanın gideceği güvenli bir yer yok

İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istemesinin ardından bir açıklama yapan UNICEF, Gazze'de bir milyon insanın gideceği güvenli bir yer olmadığına dikkat çekti. Açıklamada, "Bir milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı" denildi.

Dünya 13.10.2023 12:32 Giriş: 13.10.2023 12:32

Güncelleme: 13.10.2023 12:43 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bir milyon kişinin gidecek güvenli yeri olmadığını duyurdu. UNICEF MENA'nın X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. Bir milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı." İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI DEVAM EDİYOR Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti. CANLI BLOG | Çatışmalarda 7. gün: İsrail'den BM'ye "Gazze’deki Filistinlileri 24 saat içinde güneye kaydırın" çağrısı Filistin Devlet Başkanı Abbas: "FKÖ, Filistin halkının tek meşru temsilcisidir”