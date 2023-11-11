İsrail, 7 Ekim'de öldürülenlerin sayısını 200 kişi azalttı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülen ve daha önce 1400 olarak açıklanan ölü sayısını 1200 olarak düzeltti.

Dünya 11.11.2023 00:12 Giriş: 11.11.2023 00:12

Güncelleme: 11.11.2023 00:14 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülen ve daha önce 1400 olarak açıklanan ölü sayısını 1200 olarak düzeltti. Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Gazze'deki duruma ilişkin bugün aldığı karara tepki için bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerin sayısının 1400 yerine 1200 yazması dikkati çekti. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerinin sayısının düzeltildiğini belirtti. İsrail makamları daha önceki açıklamalarında 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerin sayısını 1400 olarak duyurmuştu. İsrail, UNESCO'nun Filistin ve Gazze kararını reddetti İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen BM personeli sayısı 101’e yükseldi