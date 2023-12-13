İsrail: ABD ile anlaşmazlıklar mevcut, Gazze'de ateşkes olmayacak

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, Tel Aviv ile Waşington arasında bazı anlaşmazlıkların olduğunu, Gazze'de şu anda bir ateşkese izin vermeyeceklerini söyledi.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, Tel Aviv ile Waşington arasında bazı anlaşmazlıkların olduğunu, Gazze'de şu anda bir ateşkese izin vermeyeceklerini söyledi.

Gendelman, videokonferans platformu Zoom üzerinden düzenlediği basın toplantısında, ateşkesin Hamas'a yeniden toparlanma ve rahatlama imkanı vereceğini, bu nedenle buna izin vermeyeceklerini belirtti.

"Hamas'ı yok ettikten sonra ateşkes olabilir." ifadesini kullanan Gendelman, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki (BMGK) ateşkes çağrısı kararının reddedildiğine işaret etti.

ABD'nin, Hamas'a karşı savaşın durdurulması için yapılan baskılar karşısında Tel Aviv'in yanında yer aldığını, ancak iki ülke arasında bazı anlaşmazlıkların da olduğunu kaydeden Gendelman, "Evet, savaştan sonraki sürece ilişkin Waşington ile aramızda anlaşmazlıklar var. Ancak, bu konuda ortak anlayışa ulaşabileceğimizi umut ediyoruz." diye konuştu.

ABD ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI İSRAİL'E GİDİYOR

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, saldırıların sürdüğü Gazze'deki son durumu ve bölgedeki gidişatı görüşmek üzere İsrail'e gidiyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, 14-15 Aralık'ta ziyaret edeceği İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

İsrail'in saldırıları dolayısıyla Gazze'deki sivil kaybının arttığı ve insani durumun kötüleştiği ortamda gerçekleşecek ziyarette Sullivan'ın, Biden yönetiminin bu hususlardaki yaklaşımını bir kez daha İsrail tarafına iletmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de "ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar" sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun vadeli çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.