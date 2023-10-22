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İsrail askerinden Netanyahu'ya: "Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz. İsrail'i mahvettiniz"

İsrailli bir askerin, başbakan Netanyahu’ya “Saldırıların sebebi sizsiniz. Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz” dediği görüntüler ortaya çıktı.

Dünya
  • 22.10.2023 19:34
  • Giriş: 22.10.2023 19:34
  • Güncelleme: 22.10.2023 19:42
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail askerinden Netanyahu'ya: "Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz. İsrail'i mahvettiniz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askeri üs ziyareti sırasında bir askerin "Bütün bu saldırıların sebebi sizsiniz. Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz. İsrail'i mahvettiniz" dediği görüntüler ortaya çıktı. 

Cumhuriyet'in Russia Today'e dayandırdığı habere göre, ortaya çıkan görüntülerde İsrail ordusunda görev yapan bir askerin Netanyahu'ya bağırdığı görülüyor. 

İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalarda 16’ncı güne girilirken, can kaybı da her geçen gün artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 4 bin 651’e, yaralananların sayısının ise 14 bin 245’e yükseldiği belirtildi.

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