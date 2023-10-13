İsrail Başbakanı Netanyahu: “Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olan Şabat’ta halka seslenerek, “Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olan Şabat’ta halka seslenerek, “Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olarak kabul edilen Şabat’ta ilk kez halka açık bir konuşma yaptı. Netanyahu, Hamas’ın saldırılarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, “Bugün herkes biliyor ki vatan için savaşıyoruz ve aslanlar gibi savaşıyoruz” dedi.

Bugün sevdiklerini kaybeden ailelerle görüştüğünü belirten Netanyahu, "Hamas'a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas’ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak” ifadelerini kullandı.