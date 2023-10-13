Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

İsrail Başbakanı Netanyahu: “Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olan Şabat’ta halka seslenerek, “Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç” dedi.

Dünya
  • 13.10.2023 22:32
  • Giriş: 13.10.2023 22:32
  • Güncelleme: 13.10.2023 22:35
Kaynak: iHA
İsrail Başbakanı Netanyahu: “Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç"
FOTOĞRAF: depophotos

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olan Şabat’ta halka seslenerek, “Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç” dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olarak kabul edilen Şabat’ta ilk kez halka açık bir konuşma yaptı. Netanyahu, Hamas’ın saldırılarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, “Bugün herkes biliyor ki vatan için savaşıyoruz ve aslanlar gibi savaşıyoruz” dedi.

Bugün sevdiklerini kaybeden ailelerle görüştüğünü belirten Netanyahu, "Hamas'a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas’ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak” ifadelerini kullandı.

İsrail çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vurdu
BirGün'e Abone Ol

 

 

 