İsrail basını: Hamas liderleri Türkiye’de gizli toplantı yaptı

İsrail kamu yayıncısı KAN, üst düzey Hamas yetkililerinin geçen hafta Türkiye’de gizli bir toplantı yaptığı iddiasını gündeme taşıdı.

Ekonomim, İsrail medyasına yansıyan Hamas-Türkiye toplantısı iddiasını aktardı.

İsrail medyasının iddiasına göre; Beyrut’ta yaşayan Hamas Siyasi Büro Şef Yardımcısı Salih al-Aruri ile Doha’da yaşayan eski Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, toplantıya liderlik etti. Gizli toplantıda başkaca birkaç üst düzey Hamas yetkilisi de hazır bulundu.

The Jerusalem Post’un aktardığı haberde de, Türkiye’nin Hamas yetkilileri için ‘yeterince güvenli bir yer’ olması nedeniyle seçildiği iddiası yer aldı. Toplantının Hamas’ın İsrail’le sürmekte olan çatışmalarda atacağı adımları koordine etmek için düzenlediği öne sürüldü.

İddiaya göre; Hamas liderliği gizli toplantılarını video konferans ya da şifreli telefon görüşmesi gibi teknolojik araçlarla değil, İsrail istihbaratının sızmasını engellemek amacıyla herkesin güvenli bir ortamda bir arada oturup konuşmasını sağlamak için yurtdışında üçüncü bir ülkede yapmayı tercih etti.