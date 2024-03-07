İsrail basını: İncelenen 400 naaş arasında İsrailli esirlere ait ceset bulunamadı

İsrail basınına göre, İsrail askerlerinin "kaçırılan İsrailli kişilerin yerini tespit çabalarının bir parçası olarak" hastanede yaklaşık 400 cesedi incelediği ancak aralarında hiçbir İsraillinin cesedinin bulunmadığı belirtildi.

Dünya 07.03.2024 16:06 Giriş: 07.03.2024 16:06

Güncelleme: 07.03.2024 16:09 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA