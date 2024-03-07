İsrail basını: İncelenen 400 naaş arasında İsrailli esirlere ait ceset bulunamadı
İsrail basınına göre, İsrail askerlerinin "kaçırılan İsrailli kişilerin yerini tespit çabalarının bir parçası olarak" hastanede yaklaşık 400 cesedi incelediği ancak aralarında hiçbir İsraillinin cesedinin bulunmadığı belirtildi.
İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesindeki 400 naaşı incelediği ancak aralarında İsrailli esirlere ait ceset bulamadığı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun "kaçırılan (İsrailli) kişilerin yerini tespit çabalarının bir parçası olarak" Han Yunus'taki Nasır Hastanesinden yaklaşık 400 cesedi incelediği ancak aralarında hiçbir İsraillinin cesedinin bulunmadığı belirtildi.
NAAŞLARIN AKIBETİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ
Haberde, incelemenin ne zaman ve nerede yapıldığının yanı sıra naaşların akıbetine ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail hapishanelerinde en az 8 bin 800 Filistinli tutuluyor, Gazze Şeridi'nde ise 134 İsrailli esir bulunuyor. Hamas, söz konusu esirlerden 70'inin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldüğünü belirtiyor.