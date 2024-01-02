İsrail, Beyrut'taki Hamas ofisini vurdu

Lübnan resmi haber ajansı, İsrail’e ait bir insansız hava aracının Beyrut’ta bulunan Hamas ofisine saldırı düzenlediğini bildirdi.

Lübnan resmi haber ajansı, İsrail’e ait bir insansız hava aracının Beyrut’ta bulunan Hamas ofisine saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Beyrut'taki Hamas ofisine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiye'nin Maşrafiye bölgesindeki Hamas ofisine saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.

İSRAİL: HAMAS YÖNETİCİSİ SALİH ARURİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordu radyosu, İsrail’in insansız hava aracıyla Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih Aruri’nin öldürüldüğünü bildirdi.

HİZBULLAH'IN KALESİNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen "Dahiye"de patlama meydana geldiği belirtildi. Patlama sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.