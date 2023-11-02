İsrail bir kez daha Kudüs Hastanesi’nin yakınını vurdu: 2 yaralı

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin bir kez daha Kudüs Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenlediğini ve hastane önündeki 2 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

Dünya 02.11.2023 20:20 Giriş: 02.11.2023 20:20

Güncelleme: 02.11.2023 20:23 Kaynak: İHA

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AA

İsrail Gazze Şeridi’nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin bir kez daha Gazze Şeridi’nin Tel al-Hawa semtindeki Kudüs Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenlediği duyuruldu. İsrail’in hastaneye yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir noktaya vurduğunu aktaran Kızılay, “İsrail işgal güçleri, Filistin Kızılayı’na bağlı Kudüs Hastanesi’ne yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Acil Durum Binası önünde bir grup sivili bombalıyor” ifadelerini kullandı.

Saldırı sırasında hastane önünde duran 1’i çocuk 2 kişinin göğsünden ve karnında ağır şekilde yaralandığı açıklayan Kızılay, hastanenin merkezi klima sistemi ve su depolarından birinin saldırıda hasar gördüğünü bildirildi. Kudüs Hastanesi’ne yaklaşık 14 bin sivilin İsrail’in saldırıları nedeniyle hastaneye sığındığı biliniyor.