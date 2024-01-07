İsrail, Cenin'de İHA ile saldırdı: 6 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin kentinde İHA ile düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Cenin’e baskın sırasında İsrail güçlerine ait aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan bir polis öldü.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cenin'de düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Cenin'in güneyindeki Şehitler Kavşağı yakınında toplanan Filistinli gençlere İsrail'in İHA ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu 6 kişi öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA da saldırıda ölenlerden 4 kişinin kardeş olduğu bilgisine yer verdi.

İsrail askerleri, buldozerlerle Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na da baskın düzenledi ve kentteki altyapıyı tahrip etti.

Filistinlilere ait çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

YARALANAN İSRAİL POLİSLERİNDNE BİRİ ÖLDÜ

Öte yandan İsrail ordusu ve polisinden yapılan ortak açıklamada, Cenin’e baskın sırasında İsrail güçlerine ait aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2'si ağır 4 İsrail sınır polisinin yaralandığı ifade edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde patlamanın etkisiyle İsrail güçlerine ait bir aracın devrildiği yer aldı.

Yaralanan sınır polislerinin İsrail'in kuzeyindeki bir hastaneye kaldırıldığı daha sonra yapılan açıklamada ise yaralı polis Shai Garmai'nin öldüğü bildirildi.