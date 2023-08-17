İsrail cezaevlerinde bulunan 1000 Filistinli, süresiz açlık grevine başladı

İsrail cezaevlerinde bulunan 1000 Filistinli tutuklunun süresiz açlık grevine başladığı duyuruldu.

İsrail cezaevlerinde bulunan 1000 Filistinli tutuklunun süresiz açlık grevine başladığı duyuruldu.

Filistinli Esirler Basın Ofisi Müdürü Ahmed el-Kudra, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'deki tüm cezaevlerinden yaklaşık 1000 Filistinli tutuklunun, "cezaevi yönetiminin saldırganlığını protesto etmek için" saat 19.00'dan itibaren süresiz açlık grevine başladığını bildiren Kudra, tüm Filistinlilerin seferberlik ilan ederek, tutukluları desteklemek için "sokaklara dökülmesi" gerektiğini kaydetti.

Kudra, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerden, hapishanelerdeki tutuklulara yönelik "vahşi" saldırıyı protesto için yarın eylem yapmalarını istedi.

Filistinli tutuklularla ilgilenen insan hakları kuruluşları tarafından bugün yapılan ortak basın açıklamasında, İsrail'in güneyindeki Negev Hapishanesi yönetiminin, hapishanenin 3. ve 4. bölümlerine baskın düzenlediği ve orada bulunan tutukluları başka bir yere naklettiği belirtilmişti

Açıklamada, olay üzerine cezaevlerinde aşırı gerilimin patlak verdiği ifade edilmişti.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail hapishanelerinde 1200'den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Filistinli tutukluların açlık grevine başlamasına ilişkin İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı.