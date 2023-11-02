İsrail, Cibaliya, Maghazi ve Bureij Mülteci Kamplarını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 27. gününde de devam ederken, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana dek 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'na iki gün içinde üçüncü kez saldırı düzenledi. Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği 2 farklı saldırıda 18 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan Bureij Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda da ölü ve yaralılar var.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar, 27. gününde devam ediyor.

Abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'na iki gün içinde üçüncü kez saldırı düzenledi.

Saldırı sonrasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na son 24 saatte düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

MÜLTECİ KAMPLARINA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliya katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İsrail ordusu, Bureij Mülteci Kampı'na yönelik de saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Maghazi Mülteci Kampı'na yönelik düzenlenen 2 farklı saldırıda 18 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na son 24 saatte düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişi yaşamını yitirdi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana dek 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

UNRWA: 7 EKİM'DEN BU YANA GAZZE'DE 70 ÇALIŞANIMIZI KAYBETTİK

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 70 ajans çalışanının öldüğünü bildirdi.

Ziyaret için geldiği Gazze'de AA muhabirine açıklama yapan Lazzarini, bugün ilk kez Gazze'ye geldiğini söyledi.

Gazze'de son zamanlarda bombalanan ve bir kişinin öldüğü, 80 kişinin de yaralandığı çok kalabalık bir okul olan barınma merkezini ziyaret etmek istediğini dile getiren Lazzarini, "Gazze'deki insanları ve özellikle de çocukları görünce şoke oldum, yiyecek ve su istiyorlar. Gerilimin tırmanmasının ardından ziyaret ettiğim yerlerde Gazze'dekine benzer bir durumla hiç karşılaşmadım." diye konuştu.

Ziyaretinin amacının, ajansın çalışma ekibiyle tanışmak ve tüm ön saflarda çalışanlara saygısını ifade etmek olduğunu vurgulayan Lazzarini, "UNRWA personeli, özellikle 70 çalışanımızın ölümünün ardından Gazze'de ağır bir bedel ödüyor.” dedi.

UNRWA'nın Gazze'deki çalışmalarına devam edip etmeyeceğine dair soruya ise Lazzarini, “Tabii ki mesajım, UNRWA'nın Gazze'deki Filistinli mültecilerin yanında kalması.” cevabını verdi.

Gazze'deki gıda, su ve yakıt kıtlığı gerçeğine de değinen Lazzarini, "Gazze'de yakıtın her şey olduğunu biliyoruz, çünkü yakıt olmadan jeneratörleri, fırınları, hastaneleri çalıştıramayız ve su pompalayamayız." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 26. gününde devam etti. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Gazze'nin Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan teslim alındı. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

DSÖ: GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ ANA KANSER MERKEZİ ŞU ANDA FAALİYET GÖSTERMİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin şu anda faaliyet gösteremediğini belirterek hayat kurtarmak için acil destek çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin hizmet vermeyi durdurmasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Yakıt eksikliği ve civardaki son hava saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ana kanser merkezi Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin şu anda hizmet dışı olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Hayat kurtarmak için acilen destek çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail saldırıları nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, 30 Ekim'de Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yönelik saldırı nedeniyle tesisin üçüncü katında ciddi hasar oluştuğu bildirilmişti.

Paylaşımda, "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıt sıkıntısı ve tesisi etkileyen çok sayıda saldırı nedeniyle bugün itibarıyla hizmet vermeyi durdurdu. Burası Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi olabildiği tek devlet hastanesi ve artık onlarca kanser hastasının hayatı ciddi risk altında." ifadeleri yer almıştı.

İsrail'in, hastanelere enerji sağlamak için gerekli olan yakıtın Gazze'ye girişini engellemeye devam ettiği belirtilen paylaşımda, Gazze'ye acilen su, gıda, yakıt, tıbbi malzeme ve yeterli insani yardımın girmesine izin verilmesi çağrısı yapılmıştı.