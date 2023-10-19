İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 'BBC' için talepte bulundu, İngiltere Başkanı Sunak cevap vermedi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan, BBC ile ilgili "Hamas'ın bu platformda da bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir haykırış olmalı" talebinde bulundu. Sunak'ın, Herzog'un BBC'ye ilişkin talebine herhangi bir karşılık vermediği ifade edildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmede, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayın politikasını değiştirerek, Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasını istedi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Herzog, sabah askeri uçakla İsrail'e gelen Sunak ile Batı Kudüs'te bir görüşme gerçekleştirdi.

Dünyadaki "en kötü örgütlerden biriyle mücadele ettiklerini" öne süren Herzog, Sunak'a hitaben, "Sizin ve bizim gibi demokrasilerde, müdahale edemeyeceğinizi biliyorum. BBC'ye dünya genelinde İngilizlerin özel bir bağı var. Bu nedenle düzeltilmesi ve Hamas'ın bu platformda da bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir haykırış olmalı." dedi.

Herzog, sınırlarından içeri giren bir "terör örgütüyle" mücadele ettiklerini ve bunun Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen'de olduğu gibi İran tarafından yönetildiğini iddia ederek, "Bu uluslararası bir çıkar, tüm Avrupa uluslarının güvenlik çıkarı. Biz bu anı böyle görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sunak'ın görüşmede, Herzog'un BBC'ye ilişkin talebine herhangi bir karşılık vermediği ifade edildi.

BBC, İSRAİL'İN İDDİALARINI DOĞRULAYAMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombardımanda, 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

BBC, İsrail ordusunun, hastane saldırısıyla ilgili İslami Cihad'ı itham eden iddialarını doğrulayamadığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, X sosyal medya platformundaki İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda, BBC'ye tepki göstermişti.