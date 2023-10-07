İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan çatışmaların ardından ilk açıklama

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas’ın askeri operasyonunun ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail zor zamandan geçiyor. Bize zarar vermek isteyenlerin üstesinden gelebilecek güçte” dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı “Aksa Tufanı Operasyonu” başlattı.

İsrail ordusunda savaş durumu alarmı ilan edilirken, roketli saldırılar sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Silahlı bir grubun Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine sızması sonucu çıkan çatışma ise sürüyor. Ölümlerin artabileceği ifade ediliyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Herzog, “İsrail zor zamandan geçiyor. Bize zarar vermek isteyenlerin üstesinden gelebilecek güçte” dedi. İsrail Savunma Kuvvetleri’ne seslenen Herzog, askerleri ve halkı talimatlara uymaya çağırdı.

GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANIYOR

İsrail Güvenlik Kabinesi, bugün 13.00’te toplanacak. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, kabine toplantısı öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu ile güvenlik yetkilileri ile görüşmesi bekleniyor.