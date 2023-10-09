İsrail'de çalışan 100'ü aşkın Gazzeli işçi sınır dışı edildi

İsrail'de çalışan 100'den fazla işçi, İsrailli yetkililer tarafından sınır dışı edildi. İşçiler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine gönderildi.

İsrail, ülkede çalışan 100'ü aşkın Gazzeli işçiyi sınır dışı etti.

İsrail'de çalışan 100'den fazla işçi, İsrailli yetkililer tarafından sınır dışı edildikten sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine gönderildi.

Gazzeli işçilerin, Ramallah Valisi Leyla Ganam tarafından valilik merkezinde kabul edildiği öğrenildi.

Gazze'deki Filistin Çalışma Bakanlığına göre, İsrail'de çalışma izni alan yaklaşık 18 bin 500 Filistinli bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Hamas, 7 Ekim Cumartesi günü sabaha karşı İsrail’e yönelik ‘Aksa Tufanı’ operasyonunu başlattı.

Operasyon yaklaşık 5 bin roketin İsrail’in kontrolündeki bölgelere atılmasıyla başladı, ardından bir kısmı paramotorlarla İsrail tarafına geçen Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları militanlarının saldırılarıyla devam etti. Diğer Filistinli direniş örgütleri de İsrail’e karşı yapılan bu hamleye katıldı. İsrailliler rehin alınıp Gazze’ye getirildi. Operasyon “Son 50 yılın en büyük saldırısı” olarak değerlendirildi.

İsrail ise bu operasyonun ardından “savaş durumu alarmı” verdi ve Filistin’e yönelik ‘Demirden Kılıçlar’ adlı bir harekat başlattı. Harekatla birlikte İsrail ordusu abluka altındaki Gazze’ye yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

“Savaşta” olduklarını söyleyen ve güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Netanyahu, “Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız. Hamas'ı hiç vurmadığımız şekilde vuracağız” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin halkının işgal güçlerine karşı kendini koruma hakkının olduğunu vurguladı.