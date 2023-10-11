İsrail'de 'savaş hükümeti' kuruldu

İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu ve Ulusal Birlik Partisi Lideri Benny Gantz'ın toplantısının ardından 'acil durum hükümeti' kuruldu. Buna göre, Netanyahu, eski Genelkurmay Başkanı Gantz ve Savunma Bakanı Gallant'ın "savaş kabinesinde" yer alacak, iki isim gözlemci olarak görev yapacak.

Dünya 11.10.2023 17:35 Giriş: 11.10.2023 17:35

Güncelleme: 11.10.2023 17:38 Kaynak: Haber Merkezi

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