İsrail'de 'savaş hükümeti' kuruldu
İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu ve Ulusal Birlik Partisi Lideri Benny Gantz'ın toplantısının ardından 'acil durum hükümeti' kuruldu. Buna göre, Netanyahu, eski Genelkurmay Başkanı Gantz ve Savunma Bakanı Gallant'ın "savaş kabinesinde" yer alacak, iki isim gözlemci olarak görev yapacak.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, "acil durum hükümeti" kurulması için anlaştı.
İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu ve Ulusal Birlik Partisi Lideri Benny Gantz'ın sabah erken saatlerde Tel Aviv'deki IDF karargahında bir araya gelmesinin ardından öğleden sonra acil durum hükümeti kuruldu.
The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, yarım saat süren toplantının ardından Likud ve Ulusal Birlik partilerini temsil eden avukatlar ayrıntıları tamamladı.
Buna göre İsrail Başbakanı Netanyahu, eski Genelkurmay Başkanı Gantz ve Savunma Bakanı Gallant'ın "savaş kabinesinde" yer alacak.
Gantz'ın partisinden yine eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot ile İsrail'in eski Washington Büyükelçisi ve mevcut Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer gözlemci olarak görev yapacak.