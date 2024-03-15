İsrail'den ABD'li Senatör Schumer'ın "erken seçim" açıklamasına tepki

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'ın "Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiği ve İsrail'de seçimlerin yapılması gerektiği" yönündeki sözlerine karşı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden yapılan açıklamada, "İsrail muz cumhuriyeti değil, Netanyahu'yu Başbakan seçen bağımsız ve gururlu bir demokrasidir" ifadeleri kullanıldı.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'ın "Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiği ve İsrail'de seçimlerin yapılması gerektiği" yönündeki sözlerine karşı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden tepki geldi.

The Times of Israel'in haberine göre, Likud Partisi tarafından yapılan açıklamada, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Schumer'in sözlerine yanıt olarak yapılan açıklamada "İsrail muz cumhuriyeti değil, Netanyahu'yu Başbakan seçen bağımsız ve gururlu bir demokrasidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Schumer'ın sözlerinin aksine, İsrail halkının, Hamas'a karşı kesin bir zaferi desteklediği ve bir "Filistin terör devleti kurulması yönündeki her türlü uluslararası talimatı" reddettiği savunularak, "Senatör Schumer'in İsrail'in seçilmiş hükümetine saygı duyması ve hükümetin altını oymaması bekleniyor. Bu her zaman doğrudur ancak savaş zamanlarında daha da doğrudur" denildi.

GANTZ DA TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ise Schumer'in İsrail'de erken seçim yapılması yönündeki çağrılarına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi.

Gantz, "ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, İsrail'in dostudur ve bugünlerde dahi bize çok yardımcı oluyor." diyerek, ABD'li Senatörün açıklamalarında "hata yaptığını" ifade etti.

İsrail'in güçlü bir demokrasi olduğunu ve ülkenin geleceğini yalnızca vatandaşlarının belirleyeceğini savunan Gantz, "Bu konuda herhangi bir dış müdahale yanlış ve kabul edilemez" ifadesini kullandı.

SCHUMER'IN AÇIKLAMASI

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Senato'da yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulayarak, "Bu kritik dönemeçte yeni seçimlerin, İsrail'in geleceğiyle ilgili sağlıklı ve açık bir karar verme süreci için tek yol olduğuna inanıyorum" demişti.

ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Yahudi olarak nitelendirilen Schumer, konuşmasında kendisinin her zaman İsrail dostu olduğunu ve İsrail lehine olan şeyleri gündeme getirdiğini belirtmişti.

ABD'li Senatör, "Başbakan Netanyahu, kendi siyasi kurtuluşunu İsrail'in çıkarlarının önüne koyarak yolunu kaybetti. Kendisini, Ben-Gvir ve Smotrich gibi aşırı sağcılarla birlikte bir koalisyona soktu ve bunun sonucu olarak Gazze'deki sivil kaybını tolere etmeye fazla meyilli oldu. Bu durum dünya genelinde İsrail'e desteği tarihin en düşük seviyesine itiyor" şeklinde konuşmuştu.

Schumer, Netanyahu'nun yargı reformu konusunda da başarısız olduğunu kaydederek, "İsrail bir firavuna dönüşürse hayatta kalamaz. Hayatı boyunca İsrail'e destek veren biri olarak söylüyorum ki Netanyahu koalisyonu 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarını artık karşılamıyor" demişti.

Gazze'deki saldırılarla birlikte dünyanın konuya bakışının ciddi şekilde değiştiğini belirten Schumer, İsrail halkının da "geçmişte sıkışıp kalan" Netanyahu hükümetinin eylemleri sebebiyle "boğulduğunu" ifade etmişti.