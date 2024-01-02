İsrail'den Batı Şeria'ya baskın: Kasabalar ve mülteci kampları hedef alındı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği ve mülteci kamplarını da hedef aldığı baskınlarda 4 Filistinliyi öldürdü.

Yerel kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, bu gece de Batı Şeria'daki çeşitli kentlere, kasabalara ve mülteci kamplarına baskınlar düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinin Azun kasabasına baskın düzenledi.

İsrail güçleri, kasabada çıkan olaylarda 4 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail tarafıyla temas kuran Sivil İşler Genel Kurulunun, Kalkilya'nın doğusundaki Azun beldesinde 4 Filistinlinin öldürüldüğünü ve naaşlarına el konulduğunu kendilerine ilettiğini duyurdu.

BATI ŞERİA'DA 2 BİN 550'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kalkilya'da 4 Filistinlinin öldürüldüğü doğrulandı.

Açıklamada Azun kasabasında Filistinlilerle çıkan çatışmada bir İsrail askerinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, Filistinlilere ait 3 silaha el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 550'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığı, bunların yaklaşık 1300'ünün Hamas ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

Yerel kaynaklar, baskına tepki gösteren Filistinli grupların, İsrail güçlerine el yapımı bomba attığını, İsrail güçlerinin ise bir binada Filistinlileri kuşattığını ifade etti.

Kaynaklar ayrıca binada ablukaya alınanlar arasında yaralananlar ve gözaltına alınanlar olduğunu dile getirdi.

ASKERLER KALKİLYA'DA YARALI FİLİSTİNLİYİ YERLERDE SÜRÜKLEDİ

Sosyal medya hesaplarında ayrıca, İsrail askerlerinin, Kalkilya'da yaralı bir Filistinliyi tekmeleyerek yerlerde sürüklediği görüntüler gündem oldu.

İsrail askerlerinin, buldozerlerle Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na da baskın düzenlediği ve kentteki altyapıyı tahrip ettiği aktarıldı.

Filistinlilere ait çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

Çıkan olaylarda mülteci kampında yaralanan bir Filistinli kentteki İbni Sina Hastanesi'ne nakledildi.