İsrail'den BM ve DSÖ'ye "Hamas'la işbirliği" suçlaması: Guterres soruşturma istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail yetkililerinin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddiaların acilen soruşturulmasını istediği bildirildi. İsrail, Dünya Sağlık Örgütü'nü ise "Hamas'la gizli anlaşma içinde olmak"la suçladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail yetkililerinin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddiaların acilen soruşturulmasını istediği bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin Guterres'e konuya ilişkin bilgilendirme yaptığı aktarılan açıklamada, Genel Sekreter'in söz konusu iddialar karşısında dehşete düştüğü ifade edildi.

"Genel Sekreter, Lazzarini'nin söz konusu çok ciddi iddiaları acilen soruşturmasını ve 7 Ekim ya da başka bir suça karışmış personelin işine son vermesini ve gerekirse yasal tatbikata yönlendirilmesini talep ediyor." bilgisi paylaşılan açıklamada, bağımsız ve kapsamlı bir UNRWA soruşturmasının gerçekleştirileceği kaydedildi.

Lazzarini'nin yaptığı yazılı açıklamada ise "Ajansın insani yardım dağıtma kabiliyetini korumak adına, ismi geçen personelin sözleşmelerine son verme ve doğruları tespit etme adına soruşturma süreci başlatma kararı aldım." ifadesi kullanıldı.

Açıkalamada, söz konusu şoke edici iddiaların UNRWA'nın Gazze'de 2 milyon insana hayat kurtarıcı yardım sağlamaya devam ederken geldiği belirtildi.

ABD, FONLARINI GEÇİCİ SÜRELİĞİNE DURDURDU

ABD Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada söz konusu iddialar araştırılırken UNRWA'ya sağladığı fonları geçici bir süre durdurma kararı aldığını duyurdu.

İddiaların kapsamlı şekilde soruşturulmasının önemine işaret edilen açıklamada, UNRWA'nın Filistin halkına hayat kurtarıcı yardım sağlama konusunda kritik rol oynadığının altı çizildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İSRAİL'İN HEDEFİNDE

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı çıktığı için İsrail tarafından görevini yerine getirememekle suçlanıyordu. İsrail'in BM temsilciler, Guterres'i birden fazla defa istifaya davet etmişti.

İSRAİL, DSÖ'YE DE SUÇLAMA YÖNELTTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in, DSÖ'nün Hamas ile "gizli anlaşma" içinde olduğu ve Gazze'deki İsrailli rehinelerin acılarına "göz yumduğu" yönündeki suçlamaları reddettiklerini bildirdi.

X sosyal medya paylaşımından İsrail'in DSÖ'ye yönelik suçlamalarına ilişkin paylaşımda bulanan Ghebreyesus, "DSÖ, İsrail'in, DSÖ'nün Hamas ile 'gizli anlaşma' içinde olduğu ve Gazze'deki (İsrailli) rehinelerin acılarına 'göz yumduğu' yönündeki suçlamaları reddediyor. Bu tür asılsız iddialar zararlıdır ve savunmasız kişilere hizmet etmek için hayatlarını riske atan personelimizi tehlikeye atabilir." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bir Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu olarak DSÖ'nün tarafsız olduğunu, tüm insanların sağlığı için çalıştıklarını vurguladı.