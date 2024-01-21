İsrail'den Cibaliye'de bombalı saldırı: 4 ölü, 21 yaralı

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından başlayan çatışmalar devam ederken İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Cibaliye bölgesine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından saldırılarına yeniden başlayan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nın doğusunu bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti 21 kişi de yaralandı. Yaralılar Cibaliye'deki sağlık merkezine getirildi.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye’de bulunan Filistin Kızılayı sağlık merkezi, İsrail’in Cibaliye kampının doğusuna düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 4 kişiye ve 21 yaralıya müdahale etti” denildi.

SALDIRILARDA SON DURUM

7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı en az en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927'ye yükseldi.

62 bin 388 kişi yaralanırken, enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.