İsrail'den el-Magazi Mülteci Kampı'na saldırı

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından başlayan çatışmalar devam ederken İsrail, el-Magazi Mülteci Kampı'na saldırdı. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Öte yandan Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi. İsrail basını ise 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından saldırılarına yeniden başlayan İsrail, el-Magazi Mülteci Kampı'na saldırdı.

İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Sivil savunma ekipleri ve çevredeki vatandaşlar vurulan evlerin enkazında arama kurtarma çalışması yaptı. Enkazdan çıkarılanlar ambulansa taşındı.

İsrail ordusu el-Magazi Mülteci Kampı'na saldırdı. Sivil savunma ekipleri ve çevredeki vatandaşlar vurulan evlerin enkazında arama kurtarma çalışması yaptı.

SAVAŞTA SON DURUM

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk ve 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi.

İsrail basını ise 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam kısıtlı imkanlarla devam ediyor. İsrail saldırılarından kaçarak Han Yunus kentine sığınan Filistinliler, buradaki Nasır Hastanesi çevresinde kurdukları çadırlarda barınıyor. Bazı Filistinliler, geceleri araçlarında uyuyor.

FİLİSTİN KIZILAYI: GAZZE'YE 80 TIR GİRİŞ YAPTI

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan dün insani yardım malzemesi taşıyan 80 tırın abluka altındaki Gazze'ye giriş yaptığını duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne dün giriş yapan yardım tırları hakkında bilgi verildi.

İnsani yardım malzemesi taşıyan 80 tırın giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, tırlardaki yardım malzemesinin "yiyecek, su, tıbbi malzeme ve ilaç"tan oluştuğu aktarıldı.

Filistin Kızılayı Sözcüsü Nibal Fersah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin İsrail saldırıları nedeniyle insani bir "felaket" yaşadığını söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki durumun gıda, ilaç ve içme suyu kıtlığı nedeniyle daha da kötüleştiğini kaydeden Fersah, "İsrail, hayati öneme sahip tesislerin ve hastanelerin çalışması için gerekli yakıtın bile (Gazze'ye) girişine müsaade etmiyor." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ne İsrail saldırıları başlamadan önce, ihtiyaç duyulan insani yardım ve tıbbi malzeme yüklü 600 tır günlük giriş yapıyordu.

İsrail ordusunun Cibaliye Kampı'na düzenlediği saldırılar sonucu bölgedeki çok sayıda bina yıkıldı ve ağır hasar gördü. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması yaptı.

HAMAS: İSRAİL'E AİT '3 ASKERİ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Hamas, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyindeki çatışma bölgelerinde İsrail'e ait 23 askeri aracın tamamen ya da kısmen imha edildiğini duyurdu.

Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve kuzeyindeki Beyt Lahiya kentlerinde İsrail askeri araçlarına verilen zarar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu kentlerdeki çatışma bölgelerinde 23 İsrail askeri aracının kısmen veya tamamen imha edildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne giren İsrail güçleriyle tüm cephelerde çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, Kassam keskin nişancılarının hedef aldığı 6 İsrail askerinin öldüğü veya yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Gazze'den İsrail'in güneyindeki Birussebi kentine doğru 10 roket fırlatıldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam etti. Nuseyrat Mülteci Kamp'na düzenlenen saldırılar sonucu Abu Hubeyze ve Abu Eyşe ailesine ait ev yıkıldı.

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: 100 ASKER GÖZÜNDEN YARALANDI

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde girdiği çatışmalarda ordu mensubu 100 askerin gözünden yaralandığı, bunların bir kısmının görme yetisini kaybettiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda gözünden yara alan İsrail askerleri hakkında bilgi verildi.

Ordu mensubu onlarca askerin gözünden ağır yaralandığı kaydedilen haberde, yaklaşık 100 askerin koruyucu gözlük kullanmadığı için isabet eden mermi veya şarapnelden gözünden yara aldığı aktarıldı.

Gözünden yaralanan askerlerin yüzde 10 ila 15'inin bir veya iki gözünün görme yetisini kaybettiği belirtilen haberde, sadece Birussebi'deki Soroka Hastanesinde son üç günde gözünden yaralanan 5 İsrail askerinin cerrahi operasyon geçirdiği ifade edildi.