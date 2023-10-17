İsrail'den Gazze açıklaması: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz

Gazze Şeridi’ne 10 gündür saldırılarına devam eden İsrail'in Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, "Ordu, Gazze’de Hamas’a yönelik saldırılarına devam ediyor. Bir ateşkes yok, savaşmaya devam ediyoruz. Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanıyoruz" dedi.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'ye ilişkin yaptığı açıklamada, herhangi bir ateşkesin olmadığını ve bir sonraki aşamaya hazırlandıklarını duyurdu.

İHA'nın aktardığı bilgiye göre, Sözcü Daniel Hagari, Gazze'de 10 gündür devam eden ablukaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ordunun Gazze’de Hamas’a yönelik saldırılarına devam ettiğini ifade eden Sözcü Hagari, "Bir ateşkes yok, savaşmaya devam ediyoruz. Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanıyoruz" diye konuştu.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor.

Şu ana dek İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 2778 kişi hayatı kaybetti. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 1309 İsrailli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki sağlıkla ilgili kaynakların aktardığı bilgilere göre, Han Yunus bölgesini hedef alan hava saldırıları sonucu Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne çok sayıda yaralı geldi.