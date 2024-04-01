İsrail'den Gazze'deki Aksa Hastanesi'ne saldırı: Şifa'dan 'çekilme' açıklaması

İsrail ordusu, iki hafta önce baskın yaptığı Şifa Hastanesi'nden çekildiğini açıkladı. DSÖ'ye göre ise, Aksa Hastanesi çevresine düzenlenen hava saldırısında dört kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, düzenlediği saldırılar sonrası tamamen kullanılamaz hale getirdiği Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 18 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren saldırıların ardından İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinden çekildiği doğrulandı.

Açıklamada, Şifa Hastanesi kompleksinde oluşan ağır yıkım ve içerde oluşan tahribata rağmen saldırılar sırasında sivillerin, hastaların ve sağlık ekiplerinin zarar görmesinin engellendiği iddia edildi.

İsrail ordusu, 14 gün süren saldırılar boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200'den fazla Filistinliyi öldürdü, 900'den fazla Filistinliyi de alıkoydu.

GERİDE YIKIM VE KATLİAM KALDI

İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından saldırıların boyutu da gün yüzüne çıktı. Saldırılar nedeniyle Şifa Hastanesi harabeye dönerken çevre sokaklarda onlarca Filistinlinin cesedi olduğu görüldü.

Gazze'nin en büyük hastanesini kullanılamaz hale getiren İsrail güçlerinin, binalar içerisinde de ağır hasar oluşturduğu gözlendi.

DSÖ: 4 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ YARALANDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, El-Aksa hastanesinde ise dün hava saldırısı sırasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 17 kişinin de yaralandığını açıkladı

Ghebreyesus, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bir kez daha hastaların, sağlık personelinin ve insani yardım misyonlarının korunması çağrısında bulunuyoruz. Devam eden saldırılar ve hastanelerin askerileştirilmesi durmalı. Uluslararası insancıl hukuka saygı duyulmalı" dedi.

İsrail ise saldırıya ilişkin olarak 'komuta merkezi ve teröristlerin hassas bir şekilde vurulduğunu, hastane bölgesinde sivillere yönelik zararın en aza indirilmesine' çalışıldığını savundu.