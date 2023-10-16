İsrail'den Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İsrail, Gazze'de yoğun nüfusa sahip Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

İsrail, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Yoğun nüfusa sahip bölgeye yönelik saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ifade ediliyor

AA'nın aktardığına göre İsrail uçakları, Gazze'nin orta kısmında yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda birçok evi hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları da İsrail saldırısının, bitişik evlerin bulunduğu bölgede geniş çaplı bir yıkıma neden olduğunu ifade etti.

HAN YUNUS MÜLTECİ KAMPI'NDA AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus mülteci kampında da bir ailenin beş üyesinin hayatını kaybettiği bildirildi. Reuters'ın aktardığına göre, ailenin komşusu Suhail Baker, bir patlama sesiyle uyandıklarını anlattı. Baker, "Dehşet içinde uyandık ve parçalara ayrıldıklarını gördük. Buldozerlerin cenazeleri çıkarması çok uzun sürdü" dedi.