İsrail'den Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı: En az 15 ölü

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından başlayan çatışmalar devam ederken, İsrail Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı düzenledi. Saldırıda az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Öte yandan bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 210'a yükseldi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından saldırılarına yeniden başlayan İsrail'in, abluka altında tuttuğu Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde Nevfel ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda en az 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi yetkilileri de saldırıda ölen 15 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini belirtti.

SAVAŞTA SON DURUM

7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 210'a yükseldi.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, İsrail tarafından halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edilmeye devam ediliyor.

İsrail basını ise 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını duyurdu.